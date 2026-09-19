Oktoberfest: Ab wann ist Ihnen der Spaß zu teuer?

Bei Preisen von knapp 16 Euro pro Maß, die auf der Münchner Wiesn von den Gästen verlangt werden, ist schnell klar, dass ein Ausflug zum Oktoberfest gut geplant sein sollte. Wer auch noch vorhat, zu essen und Fahrgeschäfte zu benutzen, der muss sich und seine Geldbörse gut vorbereiten. Bei ungefähr 50 Euro, die für zwei Maß und ein halbes Grillhendl verlangt werden, stockt nämlich vielen der Atem, und so kann aus einem netten Abend mit Freunden schnell ein teures Vergnügen werden.