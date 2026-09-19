Oktoberfest: Ab wann ist Ihnen der Spaß zu teuer?

„O‘zapft is!“: Am Samstag um 9 Uhr startete das Oktoberfest in München. Es ist das größte Volksfest der Welt und schafft es jährlich, Massen in die bayerische Landeshauptstadt zu ziehen. Begleitet wird das Spektakel jedes Jahr aber auch von Klagen, über die hohen Preise in den Zelten und Fahrgeschäften auf der Wiesn.
Bei Preisen von knapp 16 Euro pro Maß, die auf der Münchner Wiesn von den Gästen verlangt werden, ist schnell klar, dass ein Ausflug zum Oktoberfest gut geplant sein sollte. Wer auch noch vorhat, zu essen und Fahrgeschäfte zu benutzen, der muss sich und seine Geldbörse gut vorbereiten. Bei ungefähr 50 Euro, die für zwei Maß und ein halbes Grillhendl verlangt werden, stockt nämlich vielen der Atem, und so kann aus einem netten Abend mit Freunden schnell ein teures Vergnügen werden.
Millionen Besucher, Milliarden Umsätze
Jedes Jahr wird das Oktoberfest von ca. 6 – 7 Millionen Menschen besucht, die in den 14 Festzelten auf der Theresienwiese in München ungefähr 7 Millionen Liter Bier trinken. Das Festgelände verteilt sich dabei auf eine Fläche von 42 Hektar (59 Fußballfelder) und das bei bis zu 400.000 Besuchern täglich. Dabei werden jährlich Milliardenumsätze generiert, und mittlerweile werden ähnliche Feste auf der ganzen Welt gefeiert.
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Wie halten Sie es mit dem Oktoberfest? Handelt es sich für Sie um einen schönen Brauch oder empfinden Sie es heutzutage eher als Abzocke? Wo würden Sie für sich bei den Kosten die Grenze ziehen? Haben Sie spezielle Ideen, wie das Ganze leistbarer gestaltet werden könnte, oder ist das Angebot in Ihren Augen passend und die Preise gerechtfertigt?
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