Das große Zittern um die Gesundheit von König Otar

Länderspielpause. Erst am 10. Oktober geht es für Sturm mit dem Spiel bei der Austria in der Bundesliga weiter. Zeit die Batterien aufzuladen, intensive Wochen liegen hinter der Mannschaft. Seit dem Saisonstart am 21. Juli hat Sturm in zwei Monaten 14 Pflichtspiele bestritten, vier englische Runden inklusive.
Nach dem Spiel am Sonntag in Salzburg gab Trainer Fabio Ingolitsch seiner Truppe eine Woche trainingsfrei – nur das Heimprogramm ist zu bestreiten. Am kommenden Montag legt Sturm wieder los. Es ist aber nur ein kleiner Haufen, der blaumachen kann.
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