ÖFB-Stürmerin schießt den Kultklub aus der Krise

Jede Menge Premieren

Mit ihrem ersten Saisontor in Liga fixierte Campbell auch den ersten Saisonsieg der Berlinerinnen, nachdem es zuletzt vier Niederlagen in Serie gesetzt hatte. Es war auch der erste Pflichtspielsieg für Union-Trainerin Marie-Louise Eta. Für Campbell war es im 52. Bundesliga-Spiel der zwölfte Treffer.