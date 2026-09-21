ÖFB-Stürmerin schießt den Kultklub aus der Krise

Vier Spiele, vier Niederlagen! Der Bundesliga-Saisonauftakt für die Frauen des 1. FC Union Berlin war alles andere als gut! Doch in Runde fünf durften die Spielerinnen von Cheftrainerin Marie-Louise Eta endlich jubeln – 3:2 gegen RB Leizpzig! Und das Siegtor machte eine Österreicherin.
Am 17. September feierte Eileen Campbell ihren 26. Geburtstag. Vier Tage später beschenkte sich die ÖFB-Teamstürmerin dann selbst. Und zwar mit einem speziellen Treffer. Im Bundesligaduell zwischen Union Berlin und Leipzig am Sonntag traf die Feldkircherin in der 89. Minute nach einer Ecke von Sophie Weidauer per Kopf zum 3:2-Sieg der „Eisernen“.
Jede Menge Premieren
Mit ihrem ersten Saisontor in Liga fixierte Campbell auch den ersten Saisonsieg der Berlinerinnen, nachdem es zuletzt vier Niederlagen in Serie gesetzt hatte. Es war auch der erste Pflichtspielsieg für Union-Trainerin Marie-Louise Eta. Für Campbell war es im 52. Bundesliga-Spiel der zwölfte Treffer.
Sieg für Natter, Niederlage für Brunold
Jubeln durfte auch die Mellauerin Linda Natter. Kurz nach ihrer Einwechslung in Minute 67 fixierte Chiara Hahn den überraschenden 2:1-Sieg der Hoffenheimerinnen gegen Wolfsburg. Weniger Grund zur Freude hatte Carina Brunold: Bei Freiburgs 1:2-Heimniederlage gege Leverkusen, stand die Dornbirnerin zwar in der Startelf, wurde aber nach 73 Minuten ausgewechselt.
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