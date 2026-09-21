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Mit 56: Claudia Schiffer zeigt sich hotter denn je

Society International
21.09.2026 17:00
Schlank und schön wie vor 30 Jahren zeigt sich Supermodel Claudia Schiffer im Urlaub.
Schlank und schön wie vor 30 Jahren zeigt sich Supermodel Claudia Schiffer im Urlaub.(Bild: Krone-Collage/www.instagram.com/claudiaschiffer)
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Von krone.at

Supermodel Claudia Schiffer ist noch lange nicht am Abstellgleis. Die 56-Jährige postete jetzt Bilder aus dem Urlaub. Und beweist einmal mehr, wie fit und schön sie ist. 

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Claudia Schiffer zählt zu den erfolgreichsten Models aller Zeiten. Jetzt beweist sie: Mit 56 gehört man noch lange nicht aufs Abstellgleis. Denn mit ihrem Body macht sie so manch jüngerer Generation Konkurrenz. 

Insta-Post lässt Fans jubeln 
Da könnte man fast neidisch werden. Die Fotos, welche Schiffer aus dem Urlaub postete, zeigen das Model beim Entspannen in der Sonne, beim Abkühlen im Pool, beim Lesen und Relaxen. Dazu schreibt sie: „Salzwasser in meinem Haar und Chloé von Kopf bis Fuß“.

Dabei spielt sie auf ihre jahrzehntelange Verbindung zur Marke Chloé an. Bereits in den 1990er-Jahren lief Schiffer für Chloé über den Laufsteg, 2025 war sie das Gesicht der ersten „Chloé à la Plage“ High-Summer-Kampagne. Auch im Urlaub hat Schiffer ihre Lieblingsteile von Chloé immer dabei.

Hier sehen Sie das Posting auf Instagram: 

Dabei zeigt sich das Model hauptsächlich in Bademode, lediglich eine zarte Bluse bedeckt ihren Oberkörper. Ihre Haut wirkt makellos, die Haare fallen lässig über ihre Schultern. Das Alter scheint an Claudia Schiffer vorüberzuziehen: Das Model ist schlank wie noch vor 30 Jahren. „Du bist noch die Schönste“ oder „Ein absolutes Topmodel mit Stil und Niveau“, schreiben die begeisterten Fans in die Kommentare.

Schiffer war Kultfigur
Claudia Schiffer gehört zu den erfolgreichsten Models aller Zeiten. Sie war beruflich eng mit Karl Lagerfeld verbunden: Lagerfeld war in den 1990er-Jahren Chefdesigner von Chanel und engagierte Schiffer für seine erste Chanel-Show. Damit verhalf er Schiffer zum internationalen Durchbruch.

Claudia Schiffer zählt zu den erfolgreichsten Models aller Zeiten.
Claudia Schiffer zählt zu den erfolgreichsten Models aller Zeiten.(Bild: HENRY NICHOLLS / AFP / picturedesk.com)

Claudia Schiffer arbeitete nicht nur für viele Mode- und Kosmetikmarken. In den 1990er-Jahren wurde sie zur Popkultur-Figur: Ihre blonden Haare und der klassische Model-Look wurden Kult. In den USA wurde sie vor allem als Gesicht der Marke Guess bekannt.

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Privates Glück
Claudia Schiffer hat aber nicht nur beruflich, sondern auch privat Glück: Seit 2002 ist sie mit dem britischen Filmproduzenten Matthew Vaughn verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder. Schiffer lebt heute eher zurückgezogen mit ihrer Familie in einem historischen Landhaus in Suffolk. 

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