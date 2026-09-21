Mit 56: Claudia Schiffer zeigt sich hotter denn je

Dabei zeigt sich das Model hauptsächlich in Bademode, lediglich eine zarte Bluse bedeckt ihren Oberkörper. Ihre Haut wirkt makellos, die Haare fallen lässig über ihre Schultern. Das Alter scheint an Claudia Schiffer vorüberzuziehen: Das Model ist schlank wie noch vor 30 Jahren. „Du bist noch die Schönste“ oder „Ein absolutes Topmodel mit Stil und Niveau“, schreiben die begeisterten Fans in die Kommentare.