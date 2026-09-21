Merz im Eck: SPD erhöht den Druck, AfD mit Spott

SPD-Ministerpräsidentin über Merz: „Weiß nicht, ob das gelingt“

Scharfe Kritik am Kanzler übte indes die Regierungschefin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig. Die SPD-Politikerin stellte sogar den Führungsanspruch von Merz infrage. „Ich weiß nicht, ob das noch mal gelingt“, sagte sie in Berlin mit Blick auf einen möglichen Vertrauensgewinn des Kanzlers in der Bevölkerung. Sie reagierte damit auf die Äußerungen von Merz zum Wahlausgang. Diese zeigten, dass er die Lage falsch beurteile. „Er schätzt die Lage falsch ein, wie die Bürger vor Ort denken, zumindest in meinem Bundesland“, sagte Schwesig. „Er schätzt offensichtlich auch die Lage seiner eigenen Partei falsch ein.“

Grafiken: So gingen die Landtagswahlen am Sonntag aus