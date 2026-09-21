Kuschelwetter! So kalt wird die Nacht auf Dienstag

Kuschelwetter in Österreich ist angesagt: Die Nacht auf Dienstag wird richtig frisch. Teils bekommt es sogar nur noch zwei Grad! Zudem bleibt es weiterhin recht stürmisch. Dazu können im Norden und Osten noch Wolken und einzelne Regenschauer durchziehen. Im Westen und Süden bleibt es hingegen meist trocken.