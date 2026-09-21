Kuschelwetter! So kalt wird die Nacht auf Dienstag

Kuschelwetter in Österreich ist angesagt: Die Nacht auf Dienstag wird richtig frisch. Teils bekommt es sogar nur noch zwei Grad! Zudem bleibt es weiterhin recht stürmisch. Dazu können im Norden und Osten noch Wolken und einzelne Regenschauer durchziehen. Im Westen und Süden bleibt es hingegen meist trocken.
Im Westen und Süden des Landes lockert die Bewölkung im Laufe der Nacht zunehmend auf, vielfach bleibt es trocken. Entlang der Alpennordseite sowie im Norden und Osten halten sich hingegen dichtere Wolken, stellenweise kann es noch etwas regnen.
Der Wind weht aus West bis Nordwest, im Osten und entlang der Alpennordseite weiterhin teils lebhaft.
Sehen Sie hier die Prognose für Ihr Bundesland im Detail:
Wenige Grad über Gefrierpunkt
Mit Tiefstwerten zwischen zwei und zwölf Grad wird es verbreitet frisch. Am kältesten wird es in höher gelegenen und klaren Regionen, dort sind nur wenige Grad über dem Gefrierpunkt möglich.
Zum Morgen hin beruhigt sich das Wetter weiter. Besonders im Westen und Süden zeigt sich der Himmel zunehmend klar, während sich im Norden und Osten noch einige Wolken halten können.
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