Wie und wann der „Grüne Pass“ in Österreich kommt

EU-weit spätestens im Sommer

Dazu sagte Kanzler Kurz am Montag, dass man hier versuchen werde, im parlamentarischen Prozess schneller zu werden, um den Termin am 19. Mai einzuhalten. Geplant ist laut Kanzleramt, dass die unterschiedlichen Nachweise so rasch wie möglich in einem QR-Code gebündelt werden. Das wird dann aber wohl noch bis Anfang Juni dauern. Dabei wird es sich quasi um den österreichischen „Grünen Pass“ handeln. Spätestens im Sommer solle der Immunitätsnachweis auch auf EU-Ebene fertig sein, versprach Kurz. Jedenfalls kommt der „Grüne Pass“ viel später als ursprünglich angekündigt: Anfangs war von einer Umsetzung ab Mitte April die Rede.