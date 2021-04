Neunter Frauenmord: Jetzt kommt Sicherheitsgipfel

Jener 42-Jährige, der am Donnerstagabend seine Ex-Freundin in Wien-Brigittenau erschossen haben soll, schweigt bislang zu den Vorwürfen. Am Samstag wird er in die Justizanstalt Josefstadt überstellt. Nach dem bereits neunten Frauenmord in diesem Jahr ist die Politik jetzt besonders gefordert. Am kommenden Montag findet nun ein Sicherheitsgipfel im Innenministerium statt. Dabei soll ein Maßnahmenpaket zum Schutz von Frauen und Mädchen vor Gewalt geschnürt werden.