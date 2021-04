Bluttat in Wien: Frau nach Kopfschuss gestorben

Großeinsatz für Polizei und Rettung am späten Donnerstagabend in einer Gemeindebauanlage in Wien-Brigittenau (siehe Video oben). Laut Berichten eines „Krone“-Leserreporters spielten sich vor Ort tumultartige Szenen ab. Ein Mann schoss seiner Ex-Partnerin in einer Wohnung in Kopf und Fuß. Das Opfer erlag laut Wiener Polizei schließlich wenig später im Krankenhaus den Verletzungen.