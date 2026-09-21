Studie: Rüstung kann Jobverluste nicht ausgleichen

Speziell die deutsche Autoindustrie steckt derzeit in der Krise. Alleine 2025 gingen in diesem Bereich ungefähr 50.000 Arbeitsplätze verloren. Am Montag wurde in ganz Deutschland ein Protesttag abgehalten. Die deutschen Autoexporte sind in den ersten sieben Monaten des Jahres spürbar gesunken. Wertmäßig sanken die Ausfuhren von Jänner bis Juli um 8,9 Prozent auf 73,5 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Gleichzeitig stiegen die Importe neuer Pkw nach Deutschland mengenmäßig um 16 Prozent auf rund 1,3 Millionen Fahrzeuge. China stieg zum wichtigsten Lieferland auf.