Jesus Christ Superstar – The Rock Concert in Wien

Angeführt wird die Starbesetzung von Drew Sarich als Jesus und Serkan Kaya als Judas. Mit dabei sind außerdem Marjan Shaki als Maria Magdalena, Thomas Borchert als Pontius Pilatus, Georgij Makazaria als Herodes und Vincent Bueno als Simon. Eine 11-köpfige Live-Band unter der musikalischen Leitung von Christian Frank bringt Klassiker wie Gethsemane, I Don’t Know How to Love Him und Heaven on Their Minds mit voller Rock-Power auf die Bühne.