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Jesus Christ Superstar – The Rock Concert in Wien

Kultur
21.09.2026 18:29
Promotion
(Bild: Lukas Perman Productions)
Porträt von Promotion
Von Promotion

Das Mega-Rock-Event kommt zu Ostern 2027 in die Wiener Stadthalle: Nach den Erfolgen der vergangenen Jahre präsentiert Lukas Perman die legendäre Rockoper von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice am 29. März 2027 als großes Konzert-Spektakel in Halle D. Sichern Sie sich jetzt Tickets und holen Sie sich mit der „Krone“-BonusCard ihren exklusiven 10% Earlybird-Vorteil unter ticket.krone.at

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Angeführt wird die Starbesetzung von Drew Sarich als Jesus und Serkan Kaya als Judas. Mit dabei sind außerdem Marjan Shaki als Maria Magdalena, Thomas Borchert als Pontius Pilatus, Georgij Makazaria als Herodes und Vincent Bueno als Simon. Eine 11-köpfige Live-Band unter der musikalischen Leitung von Christian Frank bringt Klassiker wie Gethsemane, I Don’t Know How to Love Him und Heaven on Their Minds mit voller Rock-Power auf die Bühne.

Eine Besonderheit des großen Osterkonzerts: Ausgewählte Besucherinnen und Besucher werden selbst Teil der Inszenierung. In eigens konzipierten Workshops werden sie auf Massenszenen vorbereitet und stehen schließlich gemeinsam mit den Musicalstars auf der Bühne. Eine große Live-Videowall bringt das Geschehen auch in die hintersten Reihen.

„Jesus Christ Superstar – The Rock Concert“ verbindet Musical, Rockkonzert und interaktive Show zu einem außergewöhnlichen Live-Erlebnis.

Earlybird-Rabatt
JESUS CHRIST SUPERSTAR – The Rock Concert
(Bild: Lukas Perman Productions)


📍 29. März 2027 | Wiener Stadthalle, Halle D
Aufführungssprache: Englisch, ohne Untertitel
Idee, Konzept, Produktion & Regie: Lukas Perman
Staging & Choreografie: Linda Hold
Musikalische Leitung: Christian Frank

Nur für kurze Zeit erhalten BonusCard-Besitzer im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at eine -10% Ermäßigung auf Tickets der Kategorie B. Gültig bis inkl. 27.9.2026

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