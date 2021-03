Noch immer nicht alle Schüler mit Laptops versorgt

Gefahr des Lernrückstands

Diakonie-Sozialexperte Schenk berichtet etwa von einer alleinerziehenden Mutter, die sich mit ihren drei Kindern einen Rechner teilt. Die Aufgaben müssen diese deshalb am Handy erledigen. „Da kannst du aber die Aufgaben nicht so machen wie die anderen“, so Schenk. „Die Sorge ist deshalb, dass viele dieser Kinder einen totalen Lernrückstand aufbauen.“ Dabei seien Schüler aus Familien, in denen die Eltern nicht so gut beim Lernen helfen oder keine Nachhilfe zukaufen können, im österreichischen Schulsystem ohnehin schon benachteiligt.