O Romeo, sei froh, dass du nicht von einer KI erdacht wurdest. Die Nachtigall hätte wohl nicht so laut jubiliert, wenn sich Julias Sehnen so angehört hätte: „Hey Romeo, dein Nachname ist doch nur ein Wort. Er sagt nichts darüber, wer du wirklich bist. Wenn du diesen ganzen Familienkram hinter dir lassen würdest, würde ich dir ohne Zögern mein ganzes Herz geben.“ Das macht die KI aus Shakespeares unsterblicher Poesie: „O Romeo, leg deinen Namen ab, und für den Namen, der dein Selbst nicht ist, nimm meines ganz!“