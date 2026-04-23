TU Graz entwickelt „Navi“ für Einsätze unter Tage

Bei einem Unfall oder Brand in einem Tunnel zählt jeder Moment und jeder Handgriff: Eingeschlossene und Verletzte bangen um ihr Leben und warten, dass sie aus ihrer gefährlichen Lage befreit werden. Rettungskräfte bringen sich dabei auch selbst in höchste Gefahr. Damit Menschenleben gerettet, die richtigen Schritte gesetzt und der Schaden begrenzt wird, ist es unverzichtbar, dass sich die Einsatzkräfte auch ohne Licht oder externe Kommunikationsmittel orientieren und effektiv koordinieren können.