Gesetz gibt Wienern Fahrplan für Renovierungen vor

Fast entschuldigend betont das Rathaus, dass der neue Gesetzesentwurf zur Energie-Effizienz von Gebäuden nur die „Mindestumsetzung“ von EU-Vorgaben ist, bei der von „Ausnahmemöglichkeiten so weit als möglich Gebrauch gemacht“ wird. Doch auch so haben es die kommenden Regeln für alle Wiener Bauten in sich: Eine „seriöse Kostenschätzung“ der Folgen für Eigentümer sei „nicht möglich“, räumt die Stadtregierung selbst ein.