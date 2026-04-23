Gesetz gibt Wienern Fahrplan für Renovierungen vor

Für jedes Haus in Wien gelten künftig strenge Energie-Effizienz-Standards. Was wie renoviert werden muss, schreibt bald ein neues Gesetz vor – bis hin zur Zahl von verpflichtenden Fahrradständern pro Wohnung.
Fast entschuldigend betont das Rathaus, dass der neue Gesetzesentwurf zur Energie-Effizienz von Gebäuden nur die „Mindestumsetzung“ von EU-Vorgaben ist, bei der von „Ausnahmemöglichkeiten so weit als möglich Gebrauch gemacht“ wird. Doch auch so haben es die kommenden Regeln für alle Wiener Bauten in sich: Eine „seriöse Kostenschätzung“ der Folgen für Eigentümer sei „nicht möglich“, räumt die Stadtregierung selbst ein.
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