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Für Terafab-Projekt

Tesla wird erster Großkunde für neue Intel-Chips

Elektronik
23.04.2026 07:21
Intel hatte sich Anfang des Monats dem Terafab-Projekt angeschlossen, um Prozessoren für Roboter ...
Intel hatte sich Anfang des Monats dem Terafab-Projekt angeschlossen, um Prozessoren für Roboter und Rechenzentren im Weltall herzustellen.(Bild: Tesla)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tesla-Chef Elon Musk will für sein geplantes Chip-Zentrum Terafab im texanischen Austin auf die Technologie von Intel setzen. Der US-Elektrohersteller plane, für die Produktion von Hochleistungschips das neue 14A-Fertigungsverfahren von Intel zu nutzen, kündigte Musk am Mittwoch an.

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Damit gewinnt Intel den ersten großen externen Kunden für diese Technologie. Dies gilt als Durchbruch für das Auftragsfertigungsgeschäft des Konzerns, der im Wettbewerb mit dem weltgrößten Chip-Auftragsfertiger TSMC steht.

Intel-Chef Lip Bu Tan hatte zuvor erklärt, sich vollständig aus der Chip-Produktion zurückzuziehen, sollte kein externer Kunde gefunden werden. Die Intel-Aktie legte im nachbörslichen Handel um 3,6 Prozent zu, während die Tesla-Papiere leicht nachgaben.

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Intel hatte sich Anfang des Monats dem Terafab-Projekt von Musk, Tesla und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX angeschlossen, um Prozessoren für Roboter und Rechenzentren im Weltall herzustellen.

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