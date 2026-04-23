Tesla wird erster Großkunde für neue Intel-Chips

Tesla-Chef Elon Musk will für sein geplantes Chip-Zentrum Terafab im texanischen Austin auf die Technologie von Intel setzen. Der US-Elektrohersteller plane, für die Produktion von Hochleistungschips das neue 14A-Fertigungsverfahren von Intel zu nutzen, kündigte Musk am Mittwoch an.
Damit gewinnt Intel den ersten großen externen Kunden für diese Technologie. Dies gilt als Durchbruch für das Auftragsfertigungsgeschäft des Konzerns, der im Wettbewerb mit dem weltgrößten Chip-Auftragsfertiger TSMC steht.
Intel-Chef Lip Bu Tan hatte zuvor erklärt, sich vollständig aus der Chip-Produktion zurückzuziehen, sollte kein externer Kunde gefunden werden. Die Intel-Aktie legte im nachbörslichen Handel um 3,6 Prozent zu, während die Tesla-Papiere leicht nachgaben.
Intel hatte sich Anfang des Monats dem Terafab-Projekt von Musk, Tesla und dem Raumfahrtunternehmen SpaceX angeschlossen, um Prozessoren für Roboter und Rechenzentren im Weltall herzustellen.
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