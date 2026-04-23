Bauer zu Zara-Rettung durch SPÖ: „Chance vertan!“

Bauer kritisiert „Förderwildwuchs“

Ganz generell zeige die aktuelle Budgetlage, dass man kein Einnahmen-, sondern ein nicht zuletzt auch durch „Förderwildwuchs“ entstandenes Ausgabenproblem habe. „Dass eine Förderung jetzt 1:1 aus einem anderen Ressort ersetzt wird, sehe ich als vertane Chance. Es gäbe Stellen wie die Gleichbehandlungsanwaltschaft, eine staatliche Stelle mit 4 Millionen Euro Budget und mehr als 30 Mitarbeitern, die genau das tut, was Zara tut“, so Bauer im Gespräch mit der „Krone“. Auch weitere Kürzungen bei weiteren Beratungsstellen seien geplant und notwendig. „Wenn wir wirklich sparen wollen, müssen wir uns sehr genau anschauen, wo es vielleicht Synergien gibt, die wir nutzen können und was vielleicht einfach nur aus Gewohnheit gefördert wird. Ich werde das in meinem Bereich jedenfalls tun“, so Bauer weiter.