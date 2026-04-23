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Um halbe Milliarde €

Reichster Ukrainer kauft teuerste Wohnung der Welt

Ausland
23.04.2026 18:01
Luxus ohne Grenzen: Der 2500-m²-Palast soll für schlappe 471 Millionen Euro den Besitzer ...
Luxus ohne Grenzen: Der 2500-m²-Palast soll für schlappe 471 Millionen Euro den Besitzer gewechselt haben.(Bild: Alexandre Prevot - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Deal, der selbst im exklusiven Monaco für Aufsehen sorgt: Der ukrainische Milliardär Rinat Achmetow hat sich dort eine Luxuswohnung für kolportierte 471 Millionen Euro gesichert – und könnte damit den teuersten Immobilienkauf der Geschichte getätigt haben.

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Wie aus Recherchen „Bloomberg“ hervorgeht, zählt der Kauf zu den teuersten jemals registrierten Wohnimmobilien-Transaktionen weltweit. Die Immobilie liegt im neuen Nobelviertel Mareterra, das auf aufgeschüttetem Land an der Küste entstanden ist und 2024 offiziell eröffnet wurde.

Fünf Etagen, 21 Zimmer, Meerblick
Das Objekt selbst ist ein Superlativ: Rund 2500 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf fünf Stockwerke, 21 Zimmer, dazu ein privater Swimmingpool, ein Jacuzzi sowie mindestens acht Parkplätze. Der Blick geht direkt auf das Mittelmeer. Untergebracht ist die Wohnung im Prestigegebäude „Le Renzo“, entworfen vom renommierten Renzo Piano Building Workshop.

Kauf lange vor Kriegsausbruch fixiert
Der Kaufvertrag wurde bereits im Jahr 2021 unterzeichnet, also noch vor dem groß angelegten russischen Angriff auf die Ukraine. Abgeschlossen wurde die Transaktion jedoch erst 2024, nach Fertigstellung des Projekts. Bestätigt wurde die Beteiligung von Achmetows Holding System Capital Management (SCM).

Konkrete Details zum Kaufpreis oder zur Einheit wollte das Unternehmen nicht nennen. Die Informationen stammen laut „Bloomberg“ aus Grundbuchunterlagen des Fürstentums sowie aus E-Mails und Vertragsentwürfen, die unter anderem über die Organisation Distributed Denial of Secrets ausgewertet wurden.

Milliardär mit Milliardenverlusten
Mit einem geschätzten Vermögen von über 7 Milliarden US-Dollar (rund 6,5 Milliarden Euro) zählt Achmetow weiterhin zu den reichsten Ukrainern. Sein Imperium basiert auf der Industrieholding SCM mit Beteiligungen in Metallurgie, Bergbau, Energie und Immobilien.

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Der Krieg hat jedoch tiefe Spuren hinterlassen: Zerstörte Energieanlagen, massive Verluste in der Stahlindustrie und der Verlust zentraler Produktionsstätten wie dem Asowstal-Stahlwerk in Mariupol prägen sein Portfolio.

Monaco als Magnet für Superreiche
Monaco gilt seit Jahren als einer der teuersten Immobilienmärkte der Welt. Das neue Viertel Mareterra umfasst insgesamt 114 Luxusimmobilien und wurde aufwendig ins Meer hinaus gebaut.

Sollte sich der kolportierte Preis bestätigen, wäre der Deal der teuerste bekannte Wohnimmobilienverkauf der Geschichte – deutlich über den bisherigen Rekorden in London oder New York.

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