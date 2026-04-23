Reichster Ukrainer kauft teuerste Wohnung der Welt

Fünf Etagen, 21 Zimmer, Meerblick

Das Objekt selbst ist ein Superlativ: Rund 2500 Quadratmeter Wohnfläche, verteilt auf fünf Stockwerke, 21 Zimmer, dazu ein privater Swimmingpool, ein Jacuzzi sowie mindestens acht Parkplätze. Der Blick geht direkt auf das Mittelmeer. Untergebracht ist die Wohnung im Prestigegebäude „Le Renzo“, entworfen vom renommierten Renzo Piano Building Workshop.