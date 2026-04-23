Meryl Streep: „Schuhe sind unbequemer geworden“

Der Teufel ist zurück: Meryl Streep schlüpft erneut in die Rolle der Chefredakteurin in „The Devil Wears Prada 2“, die ihren AssistentInnen alles abverlangt. Schwer viel ihr das nicht, bis auf ein kleines Detail, das bei ihren fabelhaften Look nichts fehlen durfte. Das und noch mehr im Video ...