Trotz Ölkrise: Was den Ausbau der Windkraft bremst

Erneuerbaren-Ausbau-Beschleunigungsgesetz, kurz EABG: Es ist eine Wortkreation, die fast genauso kompliziert ist wie die Zulassung für Windkraftwerke selbst. Weil oft Jahre vergehen, bis ein Windrad genehmigt ist, will die Regierung (nach EU-Vorgabe) den Prozess beschleunigen. Alle Länder sollen mitziehen – auch Vorarlberg, Tirol und Salzburg, wo noch kein einziges Windrad steht. Verbindliche Pläne bis 2030 und Förderkürzung für verfehlte Ziele sind vorgesehen.