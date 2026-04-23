Heute LIVE: Grabher trifft in Madrid auf Fernandez

Das heutige Duell mit der als Nummer 24 gesetzten Fernandez hat Grabher ihrem sensationellen Sieg gegen Paula Badosa zu verdanken. Am Dienstag hatte die Vorarlbergerin die ehemalige Weltranglisten-Zweite mit 7:6, 4:6, 6:0 bezwungen. Ihre beiden bisherigen Duelle mit der Nordamerikanerin hat Grabher verloren …