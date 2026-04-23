Ladendiebes-Banden auf Beutetour durch Kärnten

Üblicherweise sind die dreisten Langfinger vermehrt in der Vorweihnachtszeit in den Geschäften aktiv – doch heuer scheinen die Banden die kriminelle Saison verlängert zu haben.
„Tatsächlich ist es in jüngster Zeit zu auffällig vielen Ladendiebstählen in Kärnten gekommen. Aber nicht nur bei uns – auch Kollegen aus anderen Bundesländern sind mit deinem Anstieg dieser Coups konfrontiert“, erklärt ein Ermittler im Gespräch mit der „Krone“. Was dafür spricht, dass organisierte Banden (vorrangig aus dem osteuropäischen Raum) aktuell auf Beutezug durch Österreich sind.
Erst kürzlich gingen zwei verdächtige Serienlangfinger aus Rumänien Dank eines Detektives noch in einem Geschäft in Klagenfurt ins Netz, kurz davor wurde ein ungarisches Paar in Villach nach einem Coup gefasst. „Kleinere Ladendiebstähle haben wir immer wieder – ob Mutproben von Jugendlichen oder die Tat eines Süchtigen.“
Parfums im Visier der Verbrecher
Bei der jüngsten Serie an Fällen könne man allerdings nicht von so genannten Gelegenheitsverbrechen sprechen. „Wenn Täter mit präparierten Taschen ausrücken, um die Diebstahlsicherungen zu umgehen, Komplizen als Aufpasser fungieren oder in Fluchtfahrzeugen warten, dann sind es professionelle Kriminelle.“ Und diese Banden haben, laut dem Experten, vor allem wertvolle Parfums im Visier.
Schwierige Beweisführung
Diese könne man auf dem Schwarzmarkt leicht verkaufen. Zudem sei es bei diesen Produkten grundsätzlich schwierig nachzuweisen, dass es sich um Beutestücke handelt. Selbst wenn diese zum Beispiel im Zuge einer Verkehrskontrolle im Auto sichergestellt werden. „Da gibt es keine Seriennummern – und oft fällt den Geschäft überhaupt erst viel später auf, dass die Parfums fehlen.“
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