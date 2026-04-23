Ladendiebes-Banden auf Beutetour durch Kärnten

Schwierige Beweisführung

Diese könne man auf dem Schwarzmarkt leicht verkaufen. Zudem sei es bei diesen Produkten grundsätzlich schwierig nachzuweisen, dass es sich um Beutestücke handelt. Selbst wenn diese zum Beispiel im Zuge einer Verkehrskontrolle im Auto sichergestellt werden. „Da gibt es keine Seriennummern – und oft fällt den Geschäft überhaupt erst viel später auf, dass die Parfums fehlen.“