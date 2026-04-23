„So einen Kopf habe ich noch nie gesehen“

Wechsel nach Texas

Anders sieht die Sache bei seinem langjährigen Trainingspartner Luka Mladenovic aus. „Er hat die körperlichen Voraussetzungen dafür. Er ist einfach gemacht wie ein Fisch und für das Schwimmen“, betont Weis. Der hochtalentierte Salzburger ist seit Herbst in den USA, studiert dort an der Uni von Michigan. Diese verlässt der Beckenschwimmer aber wieder. Ihm fehlen dort die Gegner, die ihn herausfordern. Außerdem sei das ungesunde Essen auf Dauer für einen Profisportler nicht tragbar. Nun steht fest, wo der 21-Jährige in Zukunft sein Glück versuchen wird: an der University of Texas in Austin.