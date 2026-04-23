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Affengruber und Baidoo

Zwei Legionäre bewerben sich für ein WM-Ticket

Fußball
23.04.2026 18:30
David Affengruber war beim 3:2 gegen Atlético Madrid der Mann des Spiels.
David Affengruber war beim 3:2 gegen Atlético Madrid der Mann des Spiels.(Bild: EPA/PABLO MIRANZO)
Porträt von Christopher Thor
Porträt von Christian Mayerhofer
Von Christopher Thor und Christian Mayerhofer

David Affengruber in Spanien, Samson Baidoo in Frankreich – beide betrieben zuletzt ordentlich Werbung für sich selbst, kämpfen um einen Platz im ÖFB-Kader. Sogar Elche-Trainer Eder Sarabia machte sich für seinen Schützling stark.

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Elche verneigte sich daheim im ausverkauften Estadio Manuel Martínez Valero vor David Affengruber. Zu Recht!

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