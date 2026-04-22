Gartner: IT-Ausgaben 2026 über 6 Billionen Dollar

Bei Elektronikgeräten wie Smartphones oder PCs hob er seine Wachstumsprognose zwar von 6,1 auf 8,2 Prozent an. Im vergangenen Jahr war das Plus jedoch bei knapp zehn Prozent gelegen. Auf der einen Seite blähten die gestiegenen Speicherchippreise die Ausgaben auf, erläuterte Lovelock. Auf der anderen Seite dämpften die gestiegenen Kosten die Nachfrage, weil vor allem Privatkunden die Neuanschaffung von Geräten hinauszögerten.