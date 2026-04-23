Sport Austria warnt erneut vor Budgetkürzungen

Doch nicht nur das Gesundheitssystem könnte unter den Einsparungen leiden, auch der Nachwuchssport wäre betroffen. Der Präsident des Ringsportverbandes, Thomas Reichenauer, konkretisierte die Auswirkungen auf Randsportarten wie Ringen. „Wenn wir nicht die unterstützenden Maßnahmen bekommen, dann müssen wir zwei der drei Nachwuchszentren zusperren“, erklärte Reichenauer. Das habe Auswirkungen auf den Spitzensport. Skeleton-Pilotin Janine Flock betonte, wie wichtig ein funktionierender Breitensport für Spitzensport sei. „Die Breite braucht es, damit man eine Spitze kreiert“, sagte sie.