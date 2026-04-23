FIS plant eine ganz neue Wertung im Skispringen

Im Skispringen wird es offenbar ab kommender Saison eine ganz neue Wertung geben. Das verriet FIS-Renndirektor Sandro Pertile dem Portal „skijumping.pl“. Demnach wird es eine eigene Rangliste für alle Adler unter 23 Jahren geben – gut für Österreichs Jungstar Stephan Embacher.
Hintergrund der Idee: Mit der neuen Wertung soll der Nachwuchs stärker in den Mittelpunkt rücken und gezielt gefördert werden. Auch eine eigene Siegerehrung soll es dafür im nächsten Winter geben.
Eigene Siegerehrungen
„Es geht in erster Linie darum, eine spezielle Rangliste zu erstellen, um den Fokus auf den Nachwuchs zu richten und neue, zukünftige Sportstars zu fördern. Wir planen ein spezielles Trikot für den Führenden in der U23-Wertung. Es wird wahrscheinlich grün sein“, so Pertile. „Am Ende der Saison in Planica wird es eine Siegerehrung geben.“
Gut für Österreichs Jungadler! Immerhin hätte Stephan Embacher (20) die U23-Wertung schon in der vergangenen Saison gewonnen. Fixiert soll die Neuerung bei der Sitzung der FIS-Skisprungkommission Anfang Mai werden.
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