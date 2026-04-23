FIS plant eine ganz neue Wertung im Skispringen

Eigene Siegerehrungen

„Es geht in erster Linie darum, eine spezielle Rangliste zu erstellen, um den Fokus auf den Nachwuchs zu richten und neue, zukünftige Sportstars zu fördern. Wir planen ein spezielles Trikot für den Führenden in der U23-Wertung. Es wird wahrscheinlich grün sein“, so Pertile. „Am Ende der Saison in Planica wird es eine Siegerehrung geben.“