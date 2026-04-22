Sony-Roboter „Ace“ besiegt Top-Tischtennisspieler

Niederlage gegen die Profis

Das Robotersystem gewann drei seiner fünf Duelle (im Modus „Best-of-three“) gegen „Elite“-Spieler, verlor jedoch beide Matches (im Modus „Best-of-five“; für einen Sieg müssen also drei Spiele gewonnen werden) gegen die Profispieler, wobei es ein Spiel gegen einen Profi für sich entscheiden konnte. Außerdem hat Ace 16 direkte Punkte nach dem Aufschlag, sogenannte „Aces“, gegen „Elite“-Spieler erzielt – doppelt so viel wie diese schafften. Bei den Profis war das Verhältnis umgekehrt.