Roman Mählich ist als ORF-Moderator nah an der zweiten Liga dran, beleuchtet für die „Krone“ den heißen Vierkampf im Titelrennen. Für das Führungstrio gibt‘s großes Lob, die Admira erntet hingegen harsche Kritik.
„Mein Bauchgefühl sagt: Austria Lustenau!“ ORF-Experte Roman Mählich legt sich im Aufstiegsrennen der 2. Liga fest, glaubt, dass der Spitzenreiter nicht nur wegen der Tabellensituation die besten Karten hat. „Sie werden sich das nicht mehr nehmen lassen. Die Vorarlberger haben das leichtere Restprogramm und in der Offensive mehr Qualität als der Rest. “
Verfolger noch im Rennen
Den er aber nicht abschreibt. Der SKN liegt nur zwei Punkte hinter den Ländle-Kicker, muss aber Freitagabend zum FAC. „Sie machen das dort top. Ihr Spielstil ist eher unspektakulär, trotzdem erfolgreich. St. Pölten muss sich aber selbst an der Nase nehmen, lag phasenweise schon weit vorne. Stand jetzt glaub ich nicht, dass sich das noch ausgehen wird.“
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