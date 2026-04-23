„Pretty Woman – das Musical“ in Graz bestaunen

Aus dem Kultfilm von einst wurde jetzt ein Bühnenhit: „Pretty Woman – Das Musical“ kommt von 30. Juni bis 12. Juli in die Grazer Oper. Als „Krone“-Leser haben Sie nun die Chance auf Tickets für die Vorstellung am 10. & 11. Juli.
Erotik, prickelnde Gänsehaut! „Pretty Woman“ begeisterte als Film in den 90er-Jahren Millionen Fans weltweit. Nun kehrt die berühmte Liebesgeschichte als Musical zurück – eine zeitgemäße Show mit großen Gefühlen. Ab der ersten Minute fühlt man sich in der Musik von Bryan Adams und Jim Vallance wohl, schwelgt in einem modernen Sound aus rockigen Songs und gefühlvollen Balladen. Mitreißend die Live-Band, die deutschen Texte passen perfekt. Regisseurin Carline Brouwer setzt auf filmisches Tempo, so wird man rasch vom Straßenzug in die Luxus-Suite versetzt.
Erfolg auf der Bühne
Die Figuren sind schillernd im Heute verankert, es gibt turbulente Tanzszenen! Dass es nicht „kitscht“, liegt an Shanna Slaap als schlagfertige, charmante Vivian; Mathias Edenborn zeigt Edward als kühlen Geschäftsmann mit verletzlichem Herz. Das Duo begeistert stimmlich und darstellerisch und sagt: „Wir freuen uns, diese Liebesgeschichte auch nach Graz zu bringen und damit das Publikum zu verzaubern!“
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost unter allen teilnehmenden Lesern nun 20x2 Tickets für „Pretty Woman – Das Musical“ in Graz am 10. & 11. Juli. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 11. Mai, 09:00 Uhr aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des „Steirer-Letters“ gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.