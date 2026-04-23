„Pretty Woman – das Musical“ in Graz bestaunen

Erotik, prickelnde Gänsehaut! „Pretty Woman“ begeisterte als Film in den 90er-Jahren Millionen Fans weltweit. Nun kehrt die berühmte Liebesgeschichte als Musical zurück – eine zeitgemäße Show mit großen Gefühlen. Ab der ersten Minute fühlt man sich in der Musik von Bryan Adams und Jim Vallance wohl, schwelgt in einem modernen Sound aus rockigen Songs und gefühlvollen Balladen. Mitreißend die Live-Band, die deutschen Texte passen perfekt. Regisseurin Carline Brouwer setzt auf filmisches Tempo, so wird man rasch vom Straßenzug in die Luxus-Suite versetzt.