Einbrecher stahlen bei Sportclub Rasenmähertraktor

Traktor abtransportiert

Im Schutz der Dunkelheit sind die unbekannten Täter zum Vereinshaus geschlichen und brachen unbemerkt zwei Kunststofffenster auf. Nachdem sie ins Gebäude eingestiegen sind, schlugen sich die Kriminellen bis zur Garage durch. Sie hatten offenbar gezielt einen Rasenmähertraktor im Visier. Das gute, alte Stück der Marke Husqvarna wurde abtransportiert – ganz neu ein paar tausend Euro wert. Dem nicht genug, griffen die Einbrecher auch noch beim Zubehör zu. Neun Mähmesser wurden gestohlen.