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Aus Garage

Einbrecher stahlen bei Sportclub Rasenmähertraktor

Burgenland
23.04.2026 17:49
Die Pflege des grünen Rasens ist nach Einbruch gefährdet.
Die Pflege des grünen Rasens ist nach Einbruch gefährdet.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Mitten in der Nacht stiegen unbekannte Täter in das Vereinshaus ein. Spieler hoffen bei den Ermittlungen auf einen „Volltreffer“.

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Wie wichtig ein gepflegter Rasen ist, wissen (Hobby-)Kicker aus eigener Erfahrung. Die ideale Graslänge von 25 bis 30 Millimetern und Trittfestigkeit müssen gewahrt sein, um den Spielern beim Dribbeln, Passen und Aufs-Tor-Schießen – symbolisch betrachtet – keine Prügel vor die Beine zu werfen. Dem SC Neudorf bei Landsee machten gemeine Diebe über Nacht jedoch einen Strich durch die Rechnung.

Traktor abtransportiert
Im Schutz der Dunkelheit sind die unbekannten Täter zum Vereinshaus geschlichen und brachen unbemerkt zwei Kunststofffenster auf. Nachdem sie ins Gebäude eingestiegen sind, schlugen sich die Kriminellen bis zur Garage durch. Sie hatten offenbar gezielt einen Rasenmähertraktor im Visier. Das gute, alte Stück der Marke Husqvarna wurde abtransportiert – ganz neu ein paar tausend Euro wert. Dem nicht genug, griffen die Einbrecher auch noch beim Zubehör zu. Neun Mähmesser wurden gestohlen.

Die Polizei sucht Hinweise in der Nachbarschaft
Der Einbruch hatte sich, wie nun bekannt wurde, in der Nacht zum 18. April ereignet. Aufgefallen ist der dreiste Diebstahl erst am nächsten Morgen, als die Kriminellen schon längst über alle Berge waren. Die Polizei geht davon aus, dass die Tat zwischen 22 Uhr und 6.30 Uhr in der Früh verübt worden ist.

Von dem roten Rasenmähertraktor fehlt seither jede Spur. Allein der Schaden an den Fenstern macht mehrere hundert Euro aus. Die Befragungen der Anrainer brachten den Ermittlern bislang keine wichtigen Hinweise über die gesuchten Täter.

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