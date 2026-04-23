Olympische Spiele mit 310 Millionen Euro Defizit

Die Nachricht vom Defizit hat in Italien die Debatte über die Kosten der Ausrichtung von Großereignissen wie Olympia neu befeuert. In manchen Skigebieten verlief die Saison 2025/2026 für den Fremdenverkehr unbefriedigend, weil weniger Gäste als in den vergangenen Jahren kamen. So erhoben sich auf lokaler Ebene erneut kritische Stimmen zu Großevents, die mit hohen Investitionen verbunden sind.