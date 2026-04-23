Bernd Wiesberger in Shanghai im Spitzenfeld

Golfprofi Bernd Wiesberger hat sich zum Auftakt der China Open ins Spitzenfeld gespielt.
Der Burgenländer kam am Donnerstag bei dem mit 2,75 Mio. Dollar dotierten Turnier mit einer 64 (7 unter Par) ins Clubhaus und ist damit vorerst Vierter.
„Ich versuche, wieder ganz vorne mitzumischen. Das war ein guter Schritt. Ich denke, es war meine beste Runde heuer“, sagte Wiesberger. Max Steinlechner (2 unter) liegt auf Rang 34, der Tiroler beendet seine Runde jedoch erst am Freitag.
In Führung liegt der Spanier Alejandro Del Rey mit 10 unter Par.
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