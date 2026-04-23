Wenn Strom „tanken“ zur teuren Kostenfalle wird

Laden erlaubt – Strafe inklusive! Wer an einer Kufsteiner E-Ladestation die Zeit übersieht, riskiert eine Strafe von 95 Euro. Es wird kassiert, auch wenn ein Ladeplatz kein Parkplatz ist.
Der Parkplatz bei der Kufstein Arena zeigt exemplarisch, wohin sich die Parkraumbewirtschaftung in Österreich entwickelt: Öffentliche Flächen werden an private Betreiber ausgelagert, digitale Systeme übernehmen die Kontrolle – und für die Nutzer wird alles undurchsichtiger. Eigentümer ist die Stadt Kufstein, betrieben wird die Fläche von einer stadteigenen Gesellschaft, die technische Abwicklung übernimmt Avantpark Parking Solutions Österreich GmbH mit Sitz in Wien. Ein System ohne Schranken, ohne Tickets, ohne sichtbare Barrieren. Die Kennzeichenerkennung startet automatisch einen Parkvorgang – oft, ohne dass jemand es bemerkt.
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