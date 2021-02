Bill Gates warnt vor Investitionen in den Bitcoin

„Elon hat tonnenweise Geld und ist sehr erfahren, also mache ich mir keine Sorgen darüber, ob seine Bitcoins zufällig im Wert steigen oder sinken. Ich glaube aber, dass auch Leute in diesen Hype gezogen werden, die nicht so viel Geld übrig haben.“ Grundsätzlich halte er digitales Geld für eine gute Sache, betont Gates. Aber gerade beim Bitcoin, dessen Erzeugung höchst stromhungrig ist, sei er eher skeptisch.