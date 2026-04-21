Die lange Wunschliste des pinken Bildungsministers

Auch inhaltlich wird der Stundenplan für die Mittelschule und AHS-Unterstufe deutlich umgebaut. Für die 10- bis 14-Jährigen sind neue Fächer geplant, die klassische Wissensvermittlung stärker mit Alltagskompetenzen verbinden sollen. So soll etwa „Demokratie, Kommunikation & Konfliktlösung“ ein Raum werden, in dem Schülerinnen und Schüler lernen, ihre Meinung zu vertreten, andere Perspektiven zu verstehen und Konflikte konstruktiv zu lösen. Gleichzeitig soll mit „Wirtschaft & Berufsorientierung“ ein besseres Verständnis für wirtschaftliche Zusammenhänge geschaffen werden – von persönlichen Finanzen bis hin zu grundlegenden Abläufen in Unternehmen und Gesellschaft. „Wir müssen entscheiden, welche Inhalte so wichtig sind, dass wir den Raum dafür schaffen – dafür habe ich eine Expertenkommission eingesetzt“, so Wiederkehr. Der Stundenplan soll demnach nicht einfach erweitert werden – im Zuge der Reform müssten bestehende Inhalte reduziert oder neu gebündelt werden. Und daran scheitert es üblicherweise: Schon die Einführung des neuen Pflichtfachs „Medien & Demokratie“ in der Oberstufe und die damit verbundene Stundenreduktion für Latein hat für hitzige Diskussionen mit der Lehrergewerkschaft und der ÖVP gesorgt.