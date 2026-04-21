Unfall mit E-Scooter: Laschet bricht sich Schulter

Ein Unfall mitten im Berliner Stadtverkehr hat für den deutschen CDU-Politiker Armin Laschet ein schmerzhaftes Nachspiel: Der frühere Kanzlerkandidat hat sich bei einem Sturz mit einem E-Scooter die Schulter gebrochen. Trotz der Verletzung gibt es zumindest eine Entwarnung.
Wie rtl.de berichtet, bestätigte der CDU-Bundestagsabgeordnete den Unfall selbst. Ihm gehe es „den Umständen entsprechend gut“, wird er zitiert. Eine stationäre Behandlung sei nicht notwendig gewesen, stattdessen erhole er sich in den eigenen vier Wänden.
Politiker wollte starken Verkehr umgehen
Der Vorfall ereignete sich im Zuge von Laschets alltäglicher Fortbewegung durch die deutsche Hauptstadt. Laut rtl.de nutzt der Politiker E-Scooter regelmäßig, um dem dichten Verkehr in Berlin zu entgehen und schneller zum Bundestag zu gelangen. Genau dieses praktische Verkehrsmittel wurde ihm nun jedoch zum Verhängnis.
Trotz des schmerzhaften Bruchs spricht vieles für einen glimpflichen Ausgang. Nun heißt es für den CDU-Politiker vor allem: Schonung und Genesung.
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