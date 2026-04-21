Unfall mit E-Scooter: Laschet bricht sich Schulter

Politiker wollte starken Verkehr umgehen

Der Vorfall ereignete sich im Zuge von Laschets alltäglicher Fortbewegung durch die deutsche Hauptstadt. Laut rtl.de nutzt der Politiker E-Scooter regelmäßig, um dem dichten Verkehr in Berlin zu entgehen und schneller zum Bundestag zu gelangen. Genau dieses praktische Verkehrsmittel wurde ihm nun jedoch zum Verhängnis.