Diese Verkehrsteilnehmer müssen jetzt Helm tragen

Mit 1. Mai tritt in Österreich die 36. StVO-Novelle in Kraft. Sie bringt neben Helmpflichten für E-Bikes und E-Scooter auch gesenkte Promillegrenzen sowie Blinker- und Klingelpflichten mit sich. Dem Kuratorium für Verkehrssicherheit geht dieses Gesetz aber nicht weit genug.
Erinnern Sie sich an den Aufschrei der Autofahrer, als 1976 die Gurtenpflicht eingeführt wurde? Oder an den Widerstand, als drei Jahre später Motorradfahrer und ihre Beifahrer plötzlich einen Helm tragen mussten? Gesetze, die heute zur Selbstverständlichkeit gehören, wurden damals heiß diskutiert. Die allgemeine Helmpflicht für Radfahrer gilt als heutiger Zankapfel. Und wird vorerst nicht kommen. „In der Erstfassung war eine allgemeine Helmpflicht für alle angedacht“, berichtet Christian Schimanofsky, Direktor vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) über die neue Novelle. Der politische Prozess brachte schließlich eine abgespeckte Version auf den Weg – klassisch österreichisch.
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