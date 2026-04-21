Diese Verkehrsteilnehmer müssen jetzt Helm tragen

Erinnern Sie sich an den Aufschrei der Autofahrer, als 1976 die Gurtenpflicht eingeführt wurde? Oder an den Widerstand, als drei Jahre später Motorradfahrer und ihre Beifahrer plötzlich einen Helm tragen mussten? Gesetze, die heute zur Selbstverständlichkeit gehören, wurden damals heiß diskutiert. Die allgemeine Helmpflicht für Radfahrer gilt als heutiger Zankapfel. Und wird vorerst nicht kommen. „In der Erstfassung war eine allgemeine Helmpflicht für alle angedacht“, berichtet Christian Schimanofsky, Direktor vom Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) über die neue Novelle. Der politische Prozess brachte schließlich eine abgespeckte Version auf den Weg – klassisch österreichisch.