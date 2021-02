Bitcoin seit Sonntag um 13.000 Dollar abgestürzt

Die älteste und wichtigste Cyber-Devise hatte am Sonntag ein Rekordhoch von 58.354 Dollar markiert, am Montag war ihr aber die Luft ausgegangen. Zunächst fiel der Bitcoin auf rund 53.000 Dollar, am Dienstag waren weitere 8000 Dollar Kurswert weg und der Kurs sank bis auf 45.000 Dollar.