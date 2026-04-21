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War wohl alkoholisiert

Ex-Skisprung-Ass bei Unfall schwer verletzt

Ski Nordisch
21.04.2026 15:35
Der ehemalige Skiflug-Weltmeister aus Slowenien hat sich bei einem Unfall schwer verletzt.
Der ehemalige Skiflug-Weltmeister aus Slowenien hat sich bei einem Unfall schwer verletzt.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sorgen um den ehemaligen Skisprung-Profi Robert Kranjec! Der Slowene ist bei einem Fahrradunfall schwer verletzt worden und befand sich zwischendurch offenbar in einem kritischen Zustand. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der 44-Jährige wohl schwer alkoholisiert. 

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Wie der slowenische Skisprungverband mitteilt, befindet sich Kranjec mittlerweile in einem „stabilen Zustand“. Bei einem Fahrradunfall in seiner Heimat am Freitag hatte sich der 44-Jährige schwer verletzt und musste mit dem Hubschrauber ins Spital gebracht werden.

Robert Kranjec
Robert Kranjec(Bild: GEPA)

Die Hintergründe des Unfalls sind laut Angaben der Behörden noch ungeklärt. Kranjec ist mit seinem Fahrrad von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Bordstein gefahren und schwer gestürzt. Nach der Erstversorgung im Krankenhaus von Jesenice wurde er zur weiteren Versorgung in die Universitätsklinik von Ljublijana gebracht. 

War wohl schwer alkoholisiert
Zwischendurch war der Zustand des ehemaligen Spitzen-Athleten durchaus kritisch gewesen, wie der Skisprungverband bestätigt. „In den kommenden Tagen wird er mit seiner Reha anfangen, die lang und fordernd wird. Im Moment braucht Robert Frieden, Zeit zur Erholung und viel positive Energie“, heißt es zudem in einer Aussendung. 

Die örtliche Polizei teilte nun mit, dass der Skiflug-Weltmeister von 2012 bei seinem Unfall etwa 2,5 Promille Alkohol im Blut gehabt haben soll. Deshalb wurde gegen den Slowenen jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. 

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