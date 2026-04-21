Ex-Skisprung-Ass bei Unfall schwer verletzt

War wohl schwer alkoholisiert

Zwischendurch war der Zustand des ehemaligen Spitzen-Athleten durchaus kritisch gewesen, wie der Skisprungverband bestätigt. „In den kommenden Tagen wird er mit seiner Reha anfangen, die lang und fordernd wird. Im Moment braucht Robert Frieden, Zeit zur Erholung und viel positive Energie“, heißt es zudem in einer Aussendung.