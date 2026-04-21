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„Nancy die Schlange“

Magdeburg-Attentäter schreibt bizarres Gedicht

Ausland
21.04.2026 15:45
Vom ersten Gerichtstag weg zeigte der Magdeburg-Attentäter keine Reue.
Vom ersten Gerichtstag weg zeigte der Magdeburg-Attentäter keine Reue.(Bild: AFP/RONNY HARTMANN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Sechs Menschen kamen ums Leben, als Taleb al-Abdulmohsen am 20. Dezember 2024 in einen Weihnachtsmarkt in Magdeburg raste. Mehrere hundert weitere wurden verletzt. Jetzt wurde in dem Fall weiter verhandelt. Dabei sorgte der Attentäter mit einem bizarren Text für Empörung.

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Der Todesfahrer vom Dezember 2024 hatte am 28. Verhandlungstag im Landesgericht Magdeburg eine Mission: Sein selbstgeschriebenes Gedicht vorzutragen. Dieses brachte er auf mehreren Zetteln ausgedruckt mit ins Gericht und zog es nach einer Pause aus seiner Tasche, wie die „Bild“ berichtete.

„Schlange, mit Perlen geschmückt“
Auf den Blättern zu lesen, waren beschämende Zeilen über die ehemalige deutsche Innenministerin Nancy Faeser. So dichtete er etwa: „Komm ins Gefängnis, Oh Nancy, komm, komm, verteidige mich, komm. Welche Gerechtigkeit ist das, mich einzusperren, ohne Gewand, nicht einmal Sandalen. Früher liebten wir die Deutschen, wir dachten, ihre Innenministerin würde sich kümmern.“ Weiter dichtete der Attentäter über die Bundespolitikerin: „... und sie sprach von Moral nur wie eine Schlange, die von Perlen geschmückt ist.“

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Schließlich griff ein Justizwachtsmeister ein und nahm Taleb al-Abdulmohsen die Zettel weg. Derzeit befindet sich der Täter in Untersuchungshaft.

Drohte bereits vor Anschlag
Der Psychiater aus Saudi-Arabien lebte seit 2006 in Deutschland und fiel immer wieder auf. So wurde er etwa sechsmal angezeigt, mitunter wegen Bedrohung und Verleumdung. Bereits Jahre vor der Schreckenstat hatte er mit einem Anschlag gedroht, er wollte Richter erschießen.

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