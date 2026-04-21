Magdeburg-Attentäter schreibt bizarres Gedicht

„Schlange, mit Perlen geschmückt“

Auf den Blättern zu lesen, waren beschämende Zeilen über die ehemalige deutsche Innenministerin Nancy Faeser. So dichtete er etwa: „Komm ins Gefängnis, Oh Nancy, komm, komm, verteidige mich, komm. Welche Gerechtigkeit ist das, mich einzusperren, ohne Gewand, nicht einmal Sandalen. Früher liebten wir die Deutschen, wir dachten, ihre Innenministerin würde sich kümmern.“ Weiter dichtete der Attentäter über die Bundespolitikerin: „... und sie sprach von Moral nur wie eine Schlange, die von Perlen geschmückt ist.“