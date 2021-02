Musk: Bitcoin- und Ethereum-Kurs erscheinen hoch

Obwohl er selbst zuletzt nicht ganz unschuldig an deren Anstieg war, hat sich Tesla-Chef Elon Musk am Samstag via Twitter kritisch zu den Kursen der beiden Digitalwährungen Bitcoin und Ethereum geäußert. Sie erschienen ihm sehr hoch, schrieb Musk als Antwort auf den Einwand eines anderen Twitter-Nutzers, der Gold für besser als Bitcoin und Bargeld hielt.