Nordkoreas Hacker haben es auf Impfstoff abgesehen

Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz führte die Lage auch auf Versäumnisse der deutschen Bundesregierung zurück. „Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass die Frage des Schutzes der IT-Infrastruktur eines der drängendsten Sicherheitsprobleme in Deutschland ist“, sagte er der Zeitung. „In Sonntagsreden ist die Bundesregierung rhetorisch immer ganz vorne mit dabei in der IT-Sicherheit, in der Realität kriegt man nichts hin.“