So schleusen Kims Hacker Milliarden nach Nordkorea

Andariel zapft Bankomaten und Websites an

Die dritte Hackergruppe nennen Experten Andariel. Sie wurde erstmals 2015 beobachtet, als sie sich in Ziele in Südkorea einklinkte. Andariel-Hacker sollen versucht haben, sich mit gestohlenen Karteninformationen in Bankomatnetzwerke einzuklinken und Bargeld oder Daten zu entwenden, die wiederum zum Verkauf angeboten wären. Andariel soll auch eine Reihe von Online-Poker- und Glücksspiel-Websites angezapft haben.