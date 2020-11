AstraZeneca im Visier nordkoreanischer Hacker

Unter falscher Flagge

Der Sicherheitsanbieter Kaspersky warnte daher am Freitag in einer Aussendung vor voreiligen Schlüssen. Es sei anzunehmen, dass die Angriffe „im Rahmen geopolitischer Strategien“ eingesetzt würden. So könnten Angriffe unter falsche Flagge, beispielsweise indem eine E-Mail mit einer russischen ru.-Domain verwendet wird, dafür genutzt werden, „den Verdacht von den Angreifern abzulenken und zu potenziellen geopolitischen Auseinandersetzungen führen."