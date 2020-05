Das haben die Österreicher in der Krise eingekauft

Schleuderei von Lebensmitteln „moralisch bedenklich“

Doch: Fleisch, Milch, Obst, Gemüse und Co. waren in den ersten Wochen der Krise und kurz vor ihrem Ausbruch weniger oft in Aktion. Der deutliche Rückgang des Aktionsanteils nach dem Lockdown spreche dafür, dass „die Schleuderei von Lebensmitteln in Krisenzeiten etwas ist, was man als moralisch bedenklich empfindet“, so AMA-Geschäftsführer Michael Blass. Aber zu einer Verteuerung von Lebensmitteln sei es nicht gekommen.