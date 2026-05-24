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Liebe Frau König, wir hätten da einige Fragen …

Adabei Österreich
24.05.2026 05:00
Die Klassik spielt in Leona Königs Leben eine tragende Rolle. Sie fördert junge Musik-Talente.
Die Klassik spielt in Leona Königs Leben eine tragende Rolle. Sie fördert junge Musik-Talente.(Bild: Roman Zach-Kiesling)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Mit ihren ORF-Sendungen „Stars & Talente“ und „Die Goldene Note“ ist Leona König ständig auf der Suche nach jungen Musik-Talenten. Doch woher stammt ihre Affinität zu dieser Thematik und wie tickt die Moderatorin eigentlich privat: Die gebürtige Tschechin lieferte uns dazu zwölf Antworten.

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Diese Frau hat eine Mission. Seit zehn Jahren setzt sich Leona König (44) für den heimischen Klassik-Nachwuchs ein. Mit ihrer Sendung „Die Goldene Note“ läuft sie heute wieder zur Höchstform auf, wenn ab 22 Uhr (ORF 2) im Staffel-Finale junge Musikerinnen und Musiker um den Sieg rittern.

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