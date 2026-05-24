Liebe Frau König, wir hätten da einige Fragen …

Diese Frau hat eine Mission. Seit zehn Jahren setzt sich Leona König (44) für den heimischen Klassik-Nachwuchs ein. Mit ihrer Sendung „Die Goldene Note“ läuft sie heute wieder zur Höchstform auf, wenn ab 22 Uhr (ORF 2) im Staffel-Finale junge Musikerinnen und Musiker um den Sieg rittern.