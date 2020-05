500 Millionen Euro für die heimische Gastronomie

Dank der stark gesunkenen Zahl der Neuinfektionen sei es möglich, wie geplant Ende dieser Wochen die Gastronomie wieder hochzufahren, so Kurz: „Unsere Lokale und Wirtshäuser sind Teil der österreichischen Seele und Identität.“ Das Coronavirus sei für diese Branche eine besondere Herausforderung, daher sehe sich die Regierung in der Verantwortung, so gut wie möglich zu helfen. Der Kanzler appellierte einmal mehr an die Bevölkerung, „regional zu kaufen und zu konsumieren, um die österreichische Wirtschaft zu beleben“.