Expertin erklärt: Darum horten Menschen Klopapier

Bei Klopapier hört der Spaß auf

Auf Twitter kursieren schon erste Hashtags: #toiletpapergate oder #toiletpapercrisis werden derzeit Ausdruck der großen Klopapier-Frage. Das Fazit ist in allen Fällen das Gleiche: In Hinblick auf das drei- oder vierlagige Papier verstehen wir in Zeiten der Corona-Krise keinen Spaß mehr.