Sind wir schon über den Berg, Herr Professor?

Sebastian Kurz hat noch etwas gesagt: Bald wird jeder jemanden kennen, der an Corona gestorben ist. War das auch übertrieben?

Ich kann mich noch gut erinnern, dass der Herr Bundeskanzler erzählt hat, dass er in Wien unterwegs war und in einem Park hat er gesehen, dass die Maßnahmen noch nicht richtig angekommen sind, dieser großen Sorge hat er mit drastischen Worten Ausdruck verliehen. Er ging von einem Worst-Case-Szenario aus. Aber dazu hat man nicht den österreichischen Bundeskanzler gebraucht, man musste nur den Fernseher aufdrehen, um zu schauen, was in Norditalien, im Elsass, in Spanien, in New York, in London, in Paris passiert. Wir sind jetzt in der zweiten Phase. Wenn man momentan durch Wien geht, hat man das Gefühl, dass eine große Erleichterung da ist, alle atmen auf und hoffen, dass es vorbei ist. Aber niemand hat eine Kristallkugel und kann sagen, ob es wirklich vorbei ist.